Галактическая война
Актёры и съёмочная группа сериала «Галактическая война»

Режиссёры

Брайан Хенсон

Brian Henson
Режиссёр

Актёры

Бен Браудер

Ben Browder
АктёрJohn Crichton
Клаудия Блэк

Claudia Black
АктрисаAeryn Sun
Энтони Симко

Anthony Simcoe
АктёрKa D'Argo
Джиджи Эджли

Gigi Edgley
АктрисаChiana
Уэйн Пиграм

Wayne Pygram
АктёрHarvey
Рэйли Хилл

Raelee Hill
АктрисаSikozu Svala Shanti Sugaysi Shanu
Мелисса Яффер

Melissa Jaffer
АктрисаUtu-Noranti Pralatong
Пол Годдард

Paul Goddard
АктёрStark
Тэмми МакИнтош

Tammy McIntosh
АктрисаJoolushko Tunai Fenta Hovalis
Дэвид Франклин

David Franklin
АктёрCapt. Meeklo Braca
Ребекка Риггс

Rebecca Riggs
АктрисаCommandant Mele-On Grayza
Дункан Янг

Duncan Young
АктёрEmperor Staleek
Франческа Буллер

Francesca Buller
АктрисаWar Minister Ahkna
Хью Кияс-Бёрн

Hugh Keays-Byrne
АктёрGrunchlk
Джонатан Харди

Jonathan Hardy
АктёрRygel XVI

Сценаристы

Дэвид Кемпер

David Kemper
Сценарист
Рокни С. О’Бэннон

Rockne S. O'Bannon
Сценарист

Продюсеры

Мартин Дж. Бэйкер

Martin G. Baker
Продюсер
Роберт Холми мл.

Robert A. Halmi
Продюсер
Брайан Хенсон

Brian Henson
Продюсер
Дэвид Кемпер

David Kemper
Продюсер
Рокни С. О’Бэннон

Rockne S. O'Bannon
Продюсер
Дебора Пирт

Deborah Peart
Продюсер

Художники

Терри Райан

Terry Ryan
Художник

Композиторы

Гай Гросс

Guy Gross
Композитор