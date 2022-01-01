Воины будущего (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фантастический боевик о девушке, которой приходится бороться с организацией, превращающей людей в боевых мутантов. В недалеком будущем стремительно развивающиеся технологии привели к появлению компании по производству мутантов. Прошедшие особую процедуру люди становятся боевыми машинами, которые подчиняются руководству организации и участвуют в подпольных боях на потеху богатой публике. Постепенно мутантов становится все больше, и они все чаще появляются в криминальных сводках. Чтобы противостоять новой угрозе, правительства разных стран создают совместное ведомство. Его сотрудница У Цинцин пробирается в клинику, в которой проводятся бесчеловечные эксперименты. Она еще не подозревает, что сама станет мутанткой. Присоединиться к ее непростой операции поможет фильм «Воины будущего» 2022 года, который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаКитай
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
- ЛБРежиссёр
Лю
Биньцзе
- ММАктриса
Мия
Муци
- ЛМАктёр
Ли
Минсюань
- ЛБАктёр
Лю
Бэйгэ
- ЦЧАктриса
Цуй
Чжэньчжэнь
- МФАктёр
Му
Фэнбинь
- ГЦАктёр
Го
Цзыхэн
- ХЦАктриса
Ху
Цзинъюнь
- ЦЮАктриса
Цзэн
Юньчжэнь
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куприянов
- ЯГАктёр дубляжа
Яков
Гизатуллин
- ЕЛАктриса дубляжа
Евдокия
Лаврухина
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова