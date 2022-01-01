Воины будущего
Wink
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Воины будущего
7.12022, Bian zhong ren: you ling zhan ji
Фантастика, Боевики69 мин16+
Спецагент отправляется на опасное задание в клинику, где создают воинов-мутантов

Воины будущего (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фантастический боевик о девушке, которой приходится бороться с организацией, превращающей людей в боевых мутантов. В недалеком будущем стремительно развивающиеся технологии привели к появлению компании по производству мутантов. Прошедшие особую процедуру люди становятся боевыми машинами, которые подчиняются руководству организации и участвуют в подпольных боях на потеху богатой публике. Постепенно мутантов становится все больше, и они все чаще появляются в криминальных сводках. Чтобы противостоять новой угрозе, правительства разных стран создают совместное ведомство. Его сотрудница У Цинцин пробирается в клинику, в которой проводятся бесчеловечные эксперименты. Она еще не подозревает, что сама станет мутанткой. Присоединиться к ее непростой операции поможет фильм «Воины будущего» 2022 года, который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.7 IMDb