Воины будущего (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фантастический боевик о девушке, которой приходится бороться с организацией, превращающей людей в боевых мутантов. В недалеком будущем стремительно развивающиеся технологии привели к появлению компании по производству мутантов. Прошедшие особую процедуру люди становятся боевыми машинами, которые подчиняются руководству организации и участвуют в подпольных боях на потеху богатой публике. Постепенно мутантов становится все больше, и они все чаще появляются в криминальных сводках. Чтобы противостоять новой угрозе, правительства разных стран создают совместное ведомство. Его сотрудница У Цинцин пробирается в клинику, в которой проводятся бесчеловечные эксперименты. Она еще не подозревает, что сама станет мутанткой. Присоединиться к ее непростой операции поможет фильм «Воины будущего» 2022 года, который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.



Воины будущего смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.