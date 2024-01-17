Прибывшие (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Мужчина стремится вернуться к жене в самый разгар инопланетного вторжения. Независимая фантастика о взаимопонимании.
Дэвид Мэдисон едет в командировку в Денвер, несмотря на недовольство своей жены Эми: она уже давно чувствует, что муж отдалился и с головой погрузился в работу. Однако как только Дэвид прибывает на место, на Землю нападают инопланетные захватчики. Армия пытается отразить атаку, аэропорты закрыты, а люди в панике прячутся от разрушений. Вместе с девочкой Самантой Дэвид отправляется в опасный путь, чтобы воссоединиться с Эми.
«Прибывшие» — фильм 2016 года
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
2.7 IMDb
