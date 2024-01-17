Прибывшие (фильм, 2016) смотреть онлайн

Прибывшие
Фильмы
5.02016, Alienate
Фантастика, Боевик85 мин18+
О фильме

Мужчина стремится вернуться к жене в самый разгар инопланетного вторжения. Независимая фантастика о взаимопонимании.

Дэвид Мэдисон едет в командировку в Денвер, несмотря на недовольство своей жены Эми: она уже давно чувствует, что муж отдалился и с головой погрузился в работу. Однако как только Дэвид прибывает на место, на Землю нападают инопланетные захватчики. Армия пытается отразить атаку, аэропорты закрыты, а люди в панике прячутся от разрушений. Вместе с девочкой Самантой Дэвид отправляется в опасный путь, чтобы воссоединиться с Эми.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

2.7 IMDb

