Барьер неизвестности (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно
8.01961, Барьер неизвестности
Фантастика, Драма102 мин18+
О фильме
Из экспресса Москва — Ашхабад на глухом полустанке вышли двое: научный сотрудник Вера Станкевич и летчик-испытатель Байкалов. Вскоре герои оказались на полигоне, где проводилась серия испытаний экспериментального самолета «Циклон».
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СтранаСССР
ЖанрФантастика, Драма
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Актёр
Вячеслав
Шалевич
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- АГАктёр
Александр
Граве
- ВМАктёр
Василий
Макаров
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- ВКАктриса
Валентина
Кибардина
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ЭСАктриса
Элла
Сумская
- ВМАктёр
Владимир
Марьев
- Актёр
Георгий
Штиль
- БЧСценарист
Борис
Чирсков
- МАСценарист
Михаил
Арлазоров
- ДРСценарист
Дмитрий
Радовский
- СРОператор
Самуил
Рубашкин
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг