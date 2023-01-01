Барьер неизвестности (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

Из экспресса Москва — Ашхабад на глухом полустанке вышли двое: научный сотрудник Вера Станкевич и летчик-испытатель Байкалов. Вскоре герои оказались на полигоне, где проводилась серия испытаний экспериментального самолета «Циклон».



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