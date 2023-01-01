Барьер неизвестности
Wink
Фильмы
Барьер неизвестности

Барьер неизвестности (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

8.01961, Барьер неизвестности
Фантастика, Драма102 мин18+

О фильме

Из экспресса Москва — Ашхабад на глухом полустанке вышли двое: научный сотрудник Вера Станкевич и летчик-испытатель Байкалов. Вскоре герои оказались на полигоне, где проводилась серия испытаний экспериментального самолета «Циклон».

Барьер неизвестности смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Драма
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb