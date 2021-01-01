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4.52021, Портал
Фантастика80 мин18+

Портал (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

По всей Земле появляются странные двери: их больше миллиона и все они явно не из нашего мира. Тех, кто по неосторожности оказался слишком близко, они затягивают в неизвестность. Четыре истории о том, как человечество пытается изучить феномен инопланетных порталов и понять, что делать в новой реальности.

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Страна
США
Жанр
Фантастика
Качество
Full HD, SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Портал»