Портал (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
По всей Земле появляются странные двери: их больше миллиона и все они явно не из нашего мира. Тех, кто по неосторожности оказался слишком близко, они затягивают в неизвестность. Четыре истории о том, как человечество пытается изучить феномен инопланетных порталов и понять, что делать в новой реальности.
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СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоFull HD, SD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.6 IMDb
- СКРежиссёр
Саман
Кешаварц
- ДДРежиссёр
Джефф
Дэсом
- ДОРежиссёр
Дуган
О’Нил
- ДПАктёр
Джош
Пек
- ЛЭАктриса
Лина
Эско
- УБАктёр
Уилсон
Бетел
- КМАктёр
Кип
Мэлоун
- КХАктриса
Кэти
Хан Нгуйен
- ДКАктриса
Джулианна
Коллинз
- АФАктёр
Арик
Флойд
- РЭАктриса
Рори
Энн Даль
- КБАктёр
Кристофер
Блэк
- ТРАктриса
Трэйси
Розенблюм
- ДДСценарист
Джефф
Дэсом
- ДОСценарист
Дуган
О’Нил
- КУСценарист
Кристофер
Уайт
- СКПродюсер
Саман
Кешаварц
- ДЛПродюсер
Дж.Д.
Лифшиц
- БМПродюсер
Брэд
Миска
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АБАктриса дубляжа
Анастасия
Березнева
- ЧВМонтажёр
Чад
Ван Хорн
- ТБОператор
Тодд
Банхазл