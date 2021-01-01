Портал (фильм, 2021) смотреть онлайн

По всей Земле появляются странные двери: их больше миллиона и все они явно не из нашего мира. Тех, кто по неосторожности оказался слишком близко, они затягивают в неизвестность. Четыре истории о том, как человечество пытается изучить феномен инопланетных порталов и понять, что делать в новой реальности.



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