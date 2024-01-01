Лучшим игрокам приготовиться (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Когда реальному миру начинают угрожать существа из видеоигр, спасти его могут только геймеры. Смотреть «Лучшим игрокам приготовиться» будет интересно всем, кто хочет увидеть захватывающий комедийный боевик в духе «Пикселей».



Вся жизнь подростка Майка вращается вокруг видеоигр. Он талантливый геймер, но это плохо влияет на его учебу и приводит к конфликтам с родителями. Однако таланты парня оказываются как нельзя кстати, когда инопланетный вирус заражает систему искусственного интеллекта, находящуюся в Роттердаме. Теперь в реальном мире начинают появляться вещи, которые раньше можно было представить только в играх. Секретное бюро, противостоящее инопланетным угрозам, нанимает Майка и вместе с другими геймерами, ведь только они знают, как противостоять виртуальным противникам.



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