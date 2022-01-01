Рубикон (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
2056 год. На Земле правят корпорации. Атмосфера планеты загрязнена, а богачи живут в специальных строениях с фильтрами воздуха. На единственную оставшуюся космическую станцию «Рубикон» прибывает капсула с командой, которая должна сменить предыдущую. Но вскоре оставшиеся на станции астронавты видят, как Землю окутывает токсичное облако, и теряют связь с планетой. Рискнут ли они вернуться на поверхность, чтобы попытаться помочь крупицам выживших, доставив им результаты важного исследования?
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СтранаАвстрия
ЖанрФантастика
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- МЛРежиссёр
Магдалена
Лаурич
- ЮФАктриса
Юлия
Франц Рихтер
- ДБАктёр
Джордж
Благден
- Актёр
Марк
Иванир
- НМАктёр
Николас
Мону
- ДКАктриса
Даниэла
Конг
- КФАктёр
Константин
Фролов
- ХРАктриса
Ханна
Ранг
- ЛГАктёр
Любиша
Груйчич
- ЙЭАктёр
Йонас
Эмилиан Гежабек
- СКАктриса
Стефани
Кэннон
- МЛСценарист
Магдалена
Лаурич
- ДЛСценарист
Джессика
Линд
- ЭШСценарист
Элизабет
Шмид
- КГПродюсер
Клаус
Граф
- ЛРПродюсер
Лоредана
Рехекампф
- АШПродюсер
Андреас
Шмид
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ХСОператор
Хань
Сяосу
- ДХКомпозитор
Даниэль
Хелмер