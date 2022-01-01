Рубикон (фильм, 2022) смотреть онлайн

2056 год. На Земле правят корпорации. Атмосфера планеты загрязнена, а богачи живут в специальных строениях с фильтрами воздуха. На единственную оставшуюся космическую станцию «Рубикон» прибывает капсула с командой, которая должна сменить предыдущую. Но вскоре оставшиеся на станции астронавты видят, как Землю окутывает токсичное облако, и теряют связь с планетой. Рискнут ли они вернуться на поверхность, чтобы попытаться помочь крупицам выживших, доставив им результаты важного исследования?



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