Перегрузка
Перегрузка
7.22020, G-Loc
Фантастика89 мин18+

Перегрузка (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фантастический триллер о космическом путешественнике, который должен остановить заговор против беженцев с Земли. Наступает новый ледниковый период, но у землян есть шанс спастись. Неподалеку от нашей планеты появились Врата — космический портал, способный переносить людей в новую солнечную систему. Там расположена планета Рея, пригодная для колонизации. Брэн Маршалл покидает Землю после гибели своей семьи, но его корабль, управляемый искусственным интеллектом, сбивается с курса. Восемь лет он дрейфует в космосе, пока не натыкается на заброшенное судно с Реи. Единственный человек, оставшийся на борту — девушка Оша. Очень скоро они узнают, что корабль неминуемо должен столкнуться с транспортом, перевозящим беженцев с Земли. Теперь задача Оши и Брэна — предотвратить будущую катастрофу.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перегрузка»