Перегрузка (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Фантастический триллер о космическом путешественнике, который должен остановить заговор против беженцев с Земли. Наступает новый ледниковый период, но у землян есть шанс спастись. Неподалеку от нашей планеты появились Врата — космический портал, способный переносить людей в новую солнечную систему. Там расположена планета Рея, пригодная для колонизации. Брэн Маршалл покидает Землю после гибели своей семьи, но его корабль, управляемый искусственным интеллектом, сбивается с курса. Восемь лет он дрейфует в космосе, пока не натыкается на заброшенное судно с Реи. Единственный человек, оставшийся на борту — девушка Оша. Очень скоро они узнают, что корабль неминуемо должен столкнуться с транспортом, перевозящим беженцев с Земли. Теперь задача Оши и Брэна — предотвратить будущую катастрофу.


