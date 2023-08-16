Перегрузка (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фантастический триллер о космическом путешественнике, который должен остановить заговор против беженцев с Земли. Наступает новый ледниковый период, но у землян есть шанс спастись. Неподалеку от нашей планеты появились Врата — космический портал, способный переносить людей в новую солнечную систему. Там расположена планета Рея, пригодная для колонизации. Брэн Маршалл покидает Землю после гибели своей семьи, но его корабль, управляемый искусственным интеллектом, сбивается с курса. Восемь лет он дрейфует в космосе, пока не натыкается на заброшенное судно с Реи. Единственный человек, оставшийся на борту — девушка Оша. Очень скоро они узнают, что корабль неминуемо должен столкнуться с транспортом, перевозящим беженцев с Земли. Теперь задача Оши и Брэна — предотвратить будущую катастрофу. Присоединяйтесь к Wink и включайте космический экшен «Перегрузка» — фильм смотреть онлайн на нашем видеосервисе можно уже сейчас!
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ТПРежиссёр
Том
Пэйтон
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- ТГАктриса
Тала
Гувейя
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- АУАктриса
Алана
Уоллес
- ТОАктёр
Тоби
Осмонд
- ЭХАктриса
Эмили
Хэй
- МБАктёр
Майк
Бэкингэм
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- ШУАктёр
Шэйн
Уорд
- СКАктёр
Спенсер
Коллингс
- ТПСценарист
Том
Пэйтон
- КБПродюсер
Кирсти
Белл
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЛМХудожник
Лэнс
Миллиган
- ДБОператор
Джордж
Берт
- МСКомпозитор
Макс
Суэйри