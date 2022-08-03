Аниара: Космическая обитель (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Человечество отправляет поселенцев на Марс на нескольких космических кораблях. Пассажиры избалованы потреблением, так как на судах есть все необходимое современному человеку — это гигантские торговые центры. Но после того как один из кораблей под названием «Аниара» сбивается с курса и теряет управление, людям придется столкнуться с непредвиденными последствиями.

