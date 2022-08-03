Аниара: Космическая обитель
Wink
Фильмы
Аниара: Космическая обитель
6.02018, Aniara
Фантастика, Драма95 мин18+

Аниара: Космическая обитель (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Человечество отправляет поселенцев на Марс на нескольких космических кораблях. Пассажиры избалованы потреблением, так как на судах есть все необходимое современному человеку — это гигантские торговые центры. Но после того как один из кораблей под названием «Аниара» сбивается с курса и теряет управление, людям придется столкнуться с непредвиденными последствиями.

Страна
Дания, США, Швеция
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аниара: Космическая обитель»