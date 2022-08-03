Аниара: Космическая обитель (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Человечество отправляет поселенцев на Марс на нескольких космических кораблях. Пассажиры избалованы потреблением, так как на судах есть все необходимое современному человеку — это гигантские торговые центры. Но после того как один из кораблей под названием «Аниара» сбивается с курса и теряет управление, людям придется столкнуться с непредвиденными последствиями.
СтранаДания, США, Швеция
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ПКРежиссёр
Пелла
Когерман
- ХЛРежиссёр
Хюго
Лиа
- ЭГАктриса
Эмели
Гарберс
- БКАктриса
Бианка
Крузейро
- АКАктёр
Арвин
Кананян
- АМАктриса
Аннели
Мартини
- ЙСАктриса
Йенния
Сильверйельм
- ЭБАктриса
Эмма
Брум
- ДДАктёр
Джамил
Дрисси
- ЛЖАктёр
Леон
Жибер
- ПКАктёр
Петер
Карлберг
- ХРАктёр
Хуан
Родригез
- ПКСценарист
Пелла
Когерман
- ХЛСценарист
Хюго
Лиа
- ГМСценарист
Гарри
Мартинсон
- АРПродюсер
Анника
Рогелл
- НБПродюсер
Нина
Бисгор
- МБПродюсер
Майя
Брантос
- Продюсер
Натали
Фэррей
- ЕХАктриса дубляжа
Екатерина
Хлыстова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Багдасаров
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- КСАктриса дубляжа
Ксения
Спиридонова
- ПКМонтажёр
Пелла
Когерман
- БКМонтажёр
Бьёрн
Кесслер