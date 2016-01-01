Сюжет

Пять новелл про конец света: российский фильм «День до» доступен на Wink! Дарья Мороз, Александр Петров, Елена Лядова и Юрий Стоянов в фантастическом киноальманахе о последнем дне человечества.



С самого �утра мир охвачен тревогой: к Земле стремительно приближается красная комета, столкновение с которой неизбежно. Ученые уже давно предупреждали о такой катастрофе, и вот она стала реальностью. У людей есть всего сутки, чтобы подготовиться к неминуемой гибели. В фильме представлены истории, которые разворачиваются в этот роковой день. Главные герои — представители разных сословий, национальностей и вероисповеданий — по-своему реагируют на эту новость. Кто-то ищет утешение в религии, кто-то стремится провести время с семьей, а кто-то пытается найти смысл в самом себе.



Хотите узнать, как люди справляются с осознанием неизбежного конца? Тогда не пропустите отечественную драму «День до»: фильм (2016) смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!



День до смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.