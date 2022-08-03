Абсолон (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Страшный вирус, порождающий неизлечимую болезнь, унeс жизни половины населения земного шара и продолжает стремительно распрастроняться. Однако надежда ещe жива - существует препарат, пусть и не излечивающий, но по крайней мере заметно замедляющий воздействие вируса на организм. Но учeный, создавший вакцину, погиб при весьма загадочных обстоятельствах... Детектив Норман Скотт, начав расследование по делу об убийстве, не подозревает что спустя несколько дней он станет единственной надеждой человечества в борьбе с беспощадным вирусом.

