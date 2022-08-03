Абсолон (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
7.32002, Absolon
Фантастика, Боевик92 мин18+
О фильме
Страшный вирус, порождающий неизлечимую болезнь, унeс жизни половины населения земного шара и продолжает стремительно распрастроняться. Однако надежда ещe жива - существует препарат, пусть и не излечивающий, но по крайней мере заметно замедляющий воздействие вируса на организм. Но учeный, создавший вакцину, погиб при весьма загадочных обстоятельствах... Детектив Норман Скотт, начав расследование по делу об убийстве, не подозревает что спустя несколько дней он станет единственной надеждой человечества в борьбе с беспощадным вирусом.
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэвид
Барто
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- Актёр
Лу
Даймонд Филлипс
- КБАктриса
Келли
Брук
- РПАктёр
Рон
Перлман
- РААктриса
Роберта
Анджелика
- НЭАктёр
Невилл
Эдвардс
- ТСАктёр
Тре
Смит
- ДКАктёр
Джеймс
Кидни
- ТХАктриса
Топаз
Хасфаль-Шу
- ДБАктёр
Дональд
Бурда
- БМСценарист
Брэд
Мирман
- ДБПродюсер
Джэми
Браун
- ГХПродюсер
Гари
Хаусэм
- РРПродюсер
Ричард
Рионда Дель Кастро
- ФМПродюсер
Филиппе
Мартинес
- ДЛХудожник
Джим
Лэмби
- УМОператор
Унакс
Мендиа
- ГККомпозитор
Гари
Кофтинофф