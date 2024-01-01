Делюзия (фильм, 2024) смотреть онлайн

В будущем, где мрачную реальность заменила красочная цифровая подделка, двое обычных людей выступают против тотального контроля. Фантастическая антиутопия «Делюзия» — фильм 2024 года о стремлении человека к свободе.



Недалекое будущее. Молодой человек по имени Алек работает продавцом аватаров для новой технологии, получившей название «Око». Она помогает клиентам заменить окружающий мир на более захватывающий и яркий цифровой вариант. В новой реальности запрещено все аналоговое, от фотографий до книг, а нарушителей преследуют и жестоко наказывают. Однажды у Алека появляется новая коллега — энергичная девушка Джейд, которая полностью меняет его жизнь. Алек начинает интересоваться тем, что на самом деле происходит вокруг, и даже заводит пленочную камеру. Тем временем все большую популярность набирает соревновательная игра «Жребий», подвергающая опасности жизни людей.



Смогут ли Алек и Джейд сохранить человечность и остаться в живых, когда окажутся среди ее участников, расскажет фильм «Делюзия» (2024), смотреть онлайн который можно на Wink.



