Дорога к звездам (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

Трудный путь познания прошёл на своей планете человек, он всегда стремился проникнуть туда, где ещё не был, узнать то, что ещё не знал. Несмотря на смертельную опасность, отправлялся он в далёкие плавания, штурмовал полюса, поднимался за облака, опускался в морскую пучину. Преодолевая бесчисленные трудности, находил он пути к самым сокровенным тайникам природы, проник в недра живой клетки и атома. Он стремится разгадать тайны Вселенной, осознать самого себя. Но не разу ещё не отрывался человек от своей планеты. И вот наступило время, когда он сделал первый шаг за порог своего дома.

