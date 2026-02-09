Ящер (фильм, 2024) смотреть онлайн

Вместе с метеоритом на землю падают два монстра, которые начинают сеять смерть и разрушение в небольшой деревне. Фантастический боевик «Ящер» — фильм из Китая о сражении инопланетных чудовищ.



Однажды вечером недалеко от деревни Баду падает космическое тело. Девушка по имени Сяо Мэй вместе со своим парнем отправляется исследовать место происшествия, надеясь найти там что-то ценное. Вместо этого они встречают огромного плотоядного ящера. Сяо Мэй чудом удается спастись, но монстр остается на свободе. На следующий день ученая Чжао Сяое обнаруживает следы гигантской рептилии в лесу. Монстры стремительно увеличиваются в размерах и начинают уничтожать все вокруг.



