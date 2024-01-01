УничтоЖанна (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Домохозяйка с суперспособностями становится спецагентом и охотится за суперзлодеем, собирающим собственную команду сверхлюдей. Пародийная комедия «УничтоЖанна» — фильм 2024 года с участием Павла Прилучного, объединивший эстетику кинокомикса с ярким юмором.



В результате научных экспериментов отца Жанна с детства умела читать мысли и владела телекинезом. Однако ее способности приносят только проблемы, и Жанна старается не пользоваться ими без острой необходимости. Впрочем, секретная спецслужба не оставляет ей выбора: она нанимает Жанну и заставляет пройти изнурительный курс боевой подготовки. Ее первое задание — найти и обезвредить Дорада Сибасова, печально известного преступника, грабителя банков, музеев и даже космопортов. Вот только Сибасов сам может управлять временем и собирает вокруг себя команду людей с суперсилами.



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