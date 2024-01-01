Эксперимент «Петля времени» (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Смотрительница заброшенной фабрики попадает в научный эксперимент по перемещению во времени. Теперь она во что бы то ни стало хочет изменить прошлое. Индийский фантастический триллер «Эксперимент "Петля времени"» (2024) — фильм о том, как бывают опасны вторые шансы.



Женщина по имени Рани живет в почти заброшенной индийской деревне с мужем, который заметно старше ее. Во время очередного похода к святилищу Рани оставляет супруга одного и идет набрать воды на фабрику. Там она находит четверых ученых, которые проводят нелегальные эксперименты с машиной времени. Они обманывают Рани, попросив сделать фотографию, но на самом деле отправив ее на 15 минут в прошлое. Женщина с ужасом узнает, что в ее отсутствие с мужем произошло нечто ужасное. Теперь она убеждает ученых повторить эксперимент, чтобы предотвратить несчастье.



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