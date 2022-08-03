Вирус страха
Wink
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Вирус страха
6.42020, Before the Fire
Триллер, Фантастика87 мин18+

Вирус страха (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Из-за начавшейся пандемии известная актриса вынуждена уехать из Лос-Анджелеса и вернуться в свой родной провинциальный городок. Еe приезд привлекает внимание опасного человека из еe прошлого. С этого момента над ней нависает угроза намного страшнее вируса.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вирус страха»