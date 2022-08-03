Вирус страха (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Из-за начавшейся пандемии известная актриса вынуждена уехать из Лос-Анджелеса и вернуться в свой родной провинциальный городок. Еe приезд привлекает внимание опасного человека из еe прошлого. С этого момента над ней нависает угроза намного страшнее вируса.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ЧБРежиссёр
Чарли
Бюхлер
- ДЛАктриса
Дженна
Линг Адамс
- ДМАктёр
Дакота
Моррисей
- РВАктёр
Райан
Виджилант
- ДДАктёр
Джексон
Дэвис
- ЧХАктёр
Чарльз
Хаббелл
- МКАктриса
М.Дж.
Карми
- ТДАктёр
Тим
Дрисколл
- КДАктёр
Карл
Джонсон
- МБАктриса
Мэри
Бейдлер Джирен
- ЛГАктриса
Лиза
Гудман
- ДЛСценарист
Дженна
Линг Адамс
- ЧБПродюсер
Чарли
Бюхлер
- ДБПродюсер
Джон
Бошер
- РКПродюсер
Рафаэль
Касаль
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДКМонтажёр
Джо
Каругати
- ДБОператор
Дрю
Бинеманн
- ШСКомпозитор
Шон
Сютта