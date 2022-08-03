Вирус страха (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Из-за начавшейся пандемии известная актриса вынуждена уехать из Лос-Анджелеса и вернуться в свой родной провинциальный городок. Еe приезд привлекает внимание опасного человека из еe прошлого. С этого момента над ней нависает угроза намного страшнее вируса.

