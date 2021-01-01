Земля. Перезагрузка (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Китайский постапокалипсис о растениях-мутантах, которые, развив интеллект и разрушив крупные города, готовятся уничтожить все человечество.
Чтобы спасти мир от засухи, вызванной глобальным потеплением, ученые разрабатывают препарат, который должен ускорить размножение клеток растений. В результате земная флора начинает стремительно мутировать и нападает на людей. Большая часть цивилизации уничтожена, среди немногочисленных выживших – ученый Юн Хао и его дочь. Однажды ее похищают растения, но благодаря отряду военных девочку удается спасти. Военным, однако, требуется помощь: они должны спасти Землю от еще более жуткой катастрофы.
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СтранаКитай
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ЛЧРежиссёр
Линь
Чжэньчжао
- МХАктёр
Мики
Хэ
- ЧМАктриса
�Чжан
Минцань
- МЕАктриса
Мишель
Е
- ЮЖАктёр
Юй
Жунгуан
- ЛНАктёр
Ли
Нин
- НЭАктёр
Номэнь
Ээрдэни
- ЛЖАктриса
Ли
Жоси
- ЧШСценарист
Чжан
Шэнфань
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ПККомпозитор
Питер
Кам