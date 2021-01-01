Земля. Перезагрузка (фильм, 2021) смотреть онлайн

Китайский постапокалипсис о растениях-мутантах, которые, развив интеллект и разрушив крупные города, готовятся уничтожить все человечество.



Чтобы спасти мир от засухи, вызванной глобальным потеплением, ученые разрабатывают препарат, который должен ускорить размножение клеток растений. В результате земная флора начинает стремительно мутировать и нападает на людей. Большая часть цивилизации уничтожена, среди немногочисленных выживших – ученый Юн Хао и его дочь. Однажды ее похищают растения, но благодаря отряду военных девочку удается спасти. Военным, однако, требуется помощь: они должны спасти Землю от еще более жуткой катастрофы.



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