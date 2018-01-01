Лига кунг-фу (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Китайское фэнтези о боевых искусствах, собравшее в одном кадре сразу четырех легенд кунг-фу. Наше время. Фанат комиксов Фэй Ин Сюн не может найти в себе смелость признаться в любви своей коллеге и бывшей однокласснице Баоэр. Когда он все же решается, то по нелепой случайности делает свое положение только хуже — и это в собственный день рождения! После своего фиаско парень загадывает желание, призвав легендарных мастеров кунг-фу — Ип Мана, Хо Юаньцзя, Вон Фэйхуна и Чэн Чжэна — себе на помощь. К его удивлению, все они действительно появляются. Более того, теперь четверка воинов намерена помочь главному герою выиграть крупный турнир, победу в котором он посвятит Баоэр. Получится ли у главного героя завоевать сердце девушки таким образом, увидите, когда будете смотреть фильм 2018 года «Лига кунг-фу» онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.
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Информация
СтранаКитай
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джеффри
Лау
- ВЧАктёр
Винсент
Чжао
- ЭОАктёр
Энди
Он
- ДЧАктёр
Дэнни
Чань
- ДТАктёр
Дэннис
То
- ММАктриса
Мадина
Мемет
- ЧЦАктёр
Чжан
Цзывэнь
- ХЮАктёр
Хэ
Юньвэй
- ФВАктриса
Фиби
Ван
- ЮКАктриса
Юэнь
Кин-Тань
- ЛКАктёр
Люн
Ка-Янь
- ДЛСценарист
Джеффри
Лау
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко
- РЧКомпозитор
Рок
Чэнь