Лига кунг-фу (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Китайское фэнтези о боевых искусствах, собравшее в одном кадре сразу четырех легенд кунг-фу. Наше время. Фанат комиксов Фэй Ин Сюн не может найти в себе смелость признаться в любви своей коллеге и бывшей однокласснице Баоэр. Когда он все же решается, то по нелепой случайности делает свое положение только хуже — и это в собственный день рождения! После своего фиаско парень загадывает желание, призвав легендарных мастеров кунг-фу — Ип Мана, Хо Юаньцзя, Вон Фэйхуна и Чэн Чжэна — себе на помощь. К его удивлению, все они действительно появляются. Более того, теперь четверка воинов намерена помочь главному герою выиграть крупный турнир, победу в котором он посвятит Баоэр. Получится ли у главного героя завоевать сердце девушки таким образом, увидите, когда будете смотреть фильм 2018 года «Лига кунг-фу» онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.





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