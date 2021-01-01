День спасения земли (фильм, 2021) смотреть онлайн

День спасения земли
День спасения земли
7.62021, Mo ri jiu yuan
Фантастика, Боевик91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Инопланетяне-насекомые напали на Землю. После многолетней подготовки люди наконец решают дать им отпор. «День спасения Земли» — фильм-блокбастер из Китая в жанре фантастического боевика.

Цивилизация Земли пала, когда планету атаковали громадные инопланетяне, похожие на жуков. Они заполонили поверхность, и люди были вынуждены переселиться под землю. Там выжившие отстроили города, но надежда вернуться наверх их не покинула. 20 лет люди готовились совершить ответный удар, и вот настает час расплаты. Самка инопланетной твари регулярно откладывает яйца, и именно в этот момент ее можно убить. Отряд безбашенных авантюристов отправляется на эту важную миссию — от них зависит будущее не только китайского народа, но и всего человечества.

С какими проблемами отважные солдаты столкнутся в своей великой миссии? Узнаете, если будете смотреть «День спасения Земли», фильм 2021 года, онлайн на нашем сервисе.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.3 IMDb