День спасения земли (фильм, 2021) смотреть онлайн

Инопланетяне-насекомые напали на Землю. После многолетней подготовки люди наконец решают дать им отпор. «День спасения Земли» — фильм-блокбастер из Китая в жанре фантастического боевика.



Цивилизация Земли пала, когда планету атаковали громадные инопланетяне, похожие на жуков. Они заполонили поверхность, и люди были вынуждены переселиться под землю. Там выжившие отстроили города, но надежда вернуться наверх их не покинула. 20 лет люди готовились совершить ответный удар, и вот настает час расплаты. Самка инопланетной твари регулярно откладывает яйца, и именно в этот момент ее можно убить. Отряд безбашенных авантюристов отправляется на эту важную миссию — от них зависит будущее не только китайского народа, но и всего человечества.



С какими проблемами отважные солдаты столкнутся в своей великой миссии? Узнаете, если будете смотреть «День спасения Земли», фильм 2021 года, онлайн на нашем сервисе.



День спасения земли смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.