Исход
Wink
Фильмы
Исход
5.12021, Exodus
Фантастика72 мин18+

Исход (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Недалекое будущее. Мир после катастрофы, где безжалостный тоталитарный режим поглощает безумие хаоса. Однажды в руки надсмотрщика Коннора попадает старая VHS-кассета, на которой он находит доказательство существования портала, ведущего в рай. Коннор, бросив все, покидает свой унылый город и отправляется на поиски счастья. По следу Коннора идет лучшая охотница за дезертирами, у которой есть свои планы на портал. Они будут оставаться партнерами, пока это будет выгодно обоим.

Исход смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
2.7 IMDb