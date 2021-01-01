Исход (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Недалекое будущее. Мир после катастрофы, где безжалостный тоталитарный режим поглощает безумие хаоса. Однажды в руки надсмотрщика Коннора попадает старая VHS-кассета, на которой он находит доказательство сущест�вования портала, ведущего в рай. Коннор, бросив все, покидает свой унылый город и отправляется на поиски счастья. По следу Коннора идет лучшая охотница за дезертирами, у которой есть свои планы на портал. Они будут оставаться партнерами, пока это будет выгодно обоим.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
2.7 IMDb
- ЛСРежиссёр
Логан
Стоун
- ДСАктёр
Джими
Стэнтон
- ДСАктриса
Джанелл
Сноу
- ЧГАктёр
Чарльз
Гарднер
- ХКАктриса
Ханна
Клопфер
- ДЛАктёр
Джеймс
Ллойд Маккинни
- ЗГАктёр
Закари
Госсетт
- ДГАктёр
Дэн
Гонон
- Актёр
Кит
Джардин
- ХХАктриса
Хейни
Хамалайнен
- ЛССценарист
Логан
Стоун
- ХКПродюсер
Ханна
Клопфер
- ЛППродюсер
Лоуренс
Пинто
- ЛСПродюсер
Логан
Стоун
- ДЛХудожник
Джеймс
Ллойд Маккинни
- ЛСМон�тажёр
Логан
Стоун
- ШСКомпозитор
Шон
Сютта