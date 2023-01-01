Биография

Кит Джардин – актер, каскадер, в прошлом боец смешанных боевых искусств, родился 31 октября 1975 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность в мире кинематографа ему принесли роли в боевиках «Адреналин: высокое напряжение», «Геймер». С 2001 по 2012 годы Кит Джардин участвовал в боях смешанных боевых искусств. Начал сниматься в кино в качестве каскадера, а также участвовал в эпизодах. Кинематографический дебют состоялся на съемках сериала «UFC Unleashed» (2005). Первым полнометражным фильмом Кита Джардина стала криминальная комедия «Пиво моим лошадям» (2008). В 2009 году актер участвовал в рейтинговых кинокартинах «Геймер» с Джерардом Батлером в главной роли и «Адреналин: Высокое напряжение» с Джейсоном Стэйтемом. В сериале «Гавайи 5.0» актеру досталась роль коррумпированного полицейского. Небольшую роль Кит Джардин также исполнил в многосерийной комедии «Бесстыжие». В 2015 году на экраны вышла криминальная драма о беспощадном гангстере «Выстрел в пустоту» с участием актера. В 2016 году актер участвовал в съемках сериала «Проповедник», в 2017 году в полнометражном биографическом боевике «Дело храбрых» и многосерийном триллере «Каратель».