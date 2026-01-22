Убийца в петле времени (фильм, 2023) смотреть онлайн

Жестокий маньяк устраивает резню в придорожном кафе, но после этого раз за разом возвращается в прошлое. Фантастический триллер «Убийца в петле времени» — фильм о вечности, которая может поменять даже злодея.



Чарли, обычный с виду мужчина, хранит страшный секрет. Он — серийный убийца, получивший прозвище Полуночный мясник. Однажды вечером он заходит в маленькое кафе у дороги, где находит очередную жертву — официантку по имени Ана. Затащив девушку в свою машину, Чарли жестоко расправляется с ней, но потом с удивлением обнаруживает, что вернулся назад во времени. Что бы он ни делал, кого бы он ни убил, Чарли снова оказывается у входа в кафе. Теперь единственный способ не потерять рассудок — вырваться из повторяющегося цикла.



Что он поймет о мире и о себе, расскажет «Убийца в петле времени». Фильм 2023 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

