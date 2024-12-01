Джейд (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Девушка-механик с темным прошлым оказывается в центре конфликта Интерпола и опасного криминального авторитета. Драйвовый боевик «Джейд» — фильм с участием Марка Дакаскоса и Микки Рурка, наполненный захватывающими трюками.



Много лет назад после трагической смерти родителей Джейд вместе с братом Брэндоном сбежали в США из Лондона. Там они прибились к уличной банде, зарабатывая на жизнь преступлениями, но вот однажды Джейд по ошибке убивает единственного близкого ей человека. С тех пор девушка поклялась никогда не пользоваться огнестрельным оружием и стала работать механиком. Спустя некоторое время с Джейд связывается старая знакомая, которая просит ее присмотреть за загадочным жестким диском. Что бы на нем ни хранилось, за его содержимым охотятся люди опасного криминального авторитета Торка, а также Интерпол.



Заварушка обещает быть непростой, а наблюдать за ее развитием позволит боевик «Джейд». Фильм 2024 года онлайн доступен на сервисе Wink.

