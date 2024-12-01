Джейд
Wink
Фильмы
Джейд
7.32024, Джейд
Боевик, Триллер84 мин18+

Джейд (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Девушка-механик с темным прошлым оказывается в центре конфликта Интерпола и опасного криминального авторитета. Драйвовый боевик «Джейд» — фильм с участием Марка Дакаскоса и Микки Рурка, наполненный захватывающими трюками.

Много лет назад после трагической смерти родителей Джейд вместе с братом Брэндоном сбежали в США из Лондона. Там они прибились к уличной банде, зарабатывая на жизнь преступлениями, но вот однажды Джейд по ошибке убивает единственного близкого ей человека. С тех пор девушка поклялась никогда не пользоваться огнестрельным оружием и стала работать механиком. Спустя некоторое время с Джейд связывается старая знакомая, которая просит ее присмотреть за загадочным жестким диском. Что бы на нем ни хранилось, за его содержимым охотятся люди опасного криминального авторитета Торка, а также Интерпол.

Заварушка обещает быть непростой, а наблюдать за ее развитием позволит боевик «Джейд». Фильм 2024 года онлайн доступен на сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джейд»