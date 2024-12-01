Джейд (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
Девушка-механик с темным прошлым оказывается в центре конфликта Интерпола и опасного криминального авторитета. Драйвовый боевик «Джейд» — фильм с участием Марка Дакаскоса и Микки Рурка, наполненный захватывающими трюками.
Много лет назад после трагической смерти родителей Джейд вместе с братом Брэндоном сбежали в США из Лондона. Там они прибились к уличной банде, зарабатывая на жизнь преступлениями, но вот однажды Джейд по ошибке убивает единственного близкого ей человека. С тех пор девушка поклялась никогда не пользоваться огнестрельным оружием и стала работать механиком. Спустя некоторое время с Джейд связывается старая знакомая, которая просит ее присмотреть за загадочным жестким диском. Что бы на нем ни хранилось, за его содержимым охотятся люди опасного криминального авторитета Торка, а также Интерпол.
Заварушка обещает быть непростой, а наблюдать за ее развитием позволит боевик «Джейд». Фильм 2024 года онлайн доступен на сервисе Wink.
- ДБРежиссёр
Джеймс
Бэмфорд
- ШУАктриса
Шейна
Уэст
- КМАктриса
Кэтрин
Макнамара
- Актёр
Микки
Рурк
- Актёр
Марк
Дакаскос
- СМАктёр
Стивен
Майкл Кесада
- Актёр
Кит
Джардин
- КБАктёр
Крис
Бруно
- ЖВАктёр
Жермен
Вашингтон
- ЭРАктриса
Эмили
Руравиель
- ШМАктёр
Шон
МакНэбб
- МЯАктёр
Мэтью
Янагия
- ДПАктёр
Дерик
Притчард
- МААктёр
Маркус
Аурелио
- ДБАктёр
Дерек
Блэкни
- ДЭАктриса
Джоди
Эскибель
- ДБСценарист
Джеймс
Бэмфорд
- ЛКСценарист
Линн
Коллиар
- ГЭСценарист
Гленн
Эннис
- САПродюсер
Сэмюэл
А. Ливайн
- ДБПродюсер
Джеймс
Бэмфорд
- МДПродюсер
Марк
Данон
- САХудожник
Стивен
Акила
- НГХудожник
Но-э
Гомес