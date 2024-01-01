Ошибка времени. Мультивселенная (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Потерявшая сына пара оказывается в доме, который стоит на границе параллельных миров. Фильм «Ошибка времени. Мультивселенная» — фантастический триллер о борьбе с травмами и самим собой.



Прошел год с тех пор, как Ванесса и Алекс потеряли любимого сына. Ванесса все еще не смирилась с утратой, а Алекс уверен, что надо жить дальше. Оба они приезжают в гости к Мартелу, брату Алекса. Вокруг раскинулся густой лес, где Ванесса любит гулять, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Однажды во время такой прогулки она видит среди деревьев своего двойника и долго не может понять, что же это было на самом деле. Постепенно она понимает, что расположенная рядом лаборатория создала червоточину в пространстве, через которую можно проникать в другие миры, слегка отличающиеся от привычной реальности.



Но что случится, когда Ванесса, Алекс и Мартел столкнутся с другими версиями себя? Об этом расскажет триллер «Ошибка времени. Мультивселенная» (2024). Смотреть онлайн этот фильм можно на Wink.



Ошибка времени смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.