Ошибка времени. Мультивселенная
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Ошибка времени. Мультивселенная
7.42024, Ошибка времени. Мультивселенная
Фантастика, Триллеры84 мин18+
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Ошибка времени. Мультивселенная (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Потерявшая сына пара оказывается в доме, который стоит на границе параллельных миров. Фильм «Ошибка времени. Мультивселенная» — фантастический триллер о борьбе с травмами и самим собой.

Прошел год с тех пор, как Ванесса и Алекс потеряли любимого сына. Ванесса все еще не смирилась с утратой, а Алекс уверен, что надо жить дальше. Оба они приезжают в гости к Мартелу, брату Алекса. Вокруг раскинулся густой лес, где Ванесса любит гулять, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Однажды во время такой прогулки она видит среди деревьев своего двойника и долго не может понять, что же это было на самом деле. Постепенно она понимает, что расположенная рядом лаборатория создала червоточину в пространстве, через которую можно проникать в другие миры, слегка отличающиеся от привычной реальности.

Но что случится, когда Ванесса, Алекс и Мартел столкнутся с другими версиями себя? Об этом расскажет триллер «Ошибка времени. Мультивселенная» (2024). Смотреть онлайн этот фильм можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы, Триллеры

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Ошибка времени. Мультивселенная»

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