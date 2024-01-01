Ошибка времени. Мультивселенная (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Потерявшая сына пара оказывается в доме, который стоит на границе параллельных миров. Фильм «Ошибка времени. Мультивселенная» — фантастический триллер о борьбе с травмами и самим собой.
Прошел год с тех пор, как Ванесса и Алекс потеряли любимого сына. Ванесса все еще не смирилась с утратой, а Алекс уверен, что надо жить дальше. Оба они приезжают в гости к Мартелу, брату Алекса. Вокруг раскинулся густой лес, где Ванесса любит гулять, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Однажды во время такой прогулки она видит среди деревьев своего двойника и долго не может понять, что же это было на самом деле. Постепенно она понимает, что расположенная рядом лаборатория создала червоточину в пространстве, через которую можно проникать в другие миры, слегка отличающиеся от привычной реальности.
Но что случится, когда Ванесса, Алекс и Мартел столкнутся с другими версиями себя? Об этом расскажет триллер «Ошибка времени. Мультивселенная» (2024). Смотреть онлайн этот фильм можно на Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- КАРежиссёр
Курош
Ахари
- Актёр
Элдис
Ходж
- ЭХАктёр
Эдвин
Ходж
- Актриса
Даниэль
Дедуайлер
- Сценарист
Элдис
Ходж
- ЭХСценарист
Эдвин
Ходж
- Продюсер
Элдис
Ходж
- ЭХПродюсер
Эдвин
Ходж
- ДМПродюсер
Джейлен
Мур
- ДБПродюсер
Дина
Бэйкон
- РБПродюсер
Рэндолл
Бэйкон
- АБПродюсер
Алекс
Бретов
- ДБПродюсер
Джованна
Берк
- РКПродюсер
Раджа
Коллинз
- ШМХудожник
Шон
Мейджор
- КТХудожница
Кармен
Томпсон
- РБМонтажёр
Роб
Бонз
- ПУОператор
Пип
Уайт