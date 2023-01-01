Биография

Даниэль Дедуайлер — американская актриса и продюсер. Родилась в Атланте 3 мая 1982 года. Даниэль окончила Колледж Спелмана, а затем получила степень магистра искусств в Колумбийском университете. В 2014 году она спродюсировала короткометражную драму «Непримиримая». Свой актерский путь Даниэль Дедуайлер начала в 2015 году, снявшись в сериале «Быть Мэри Джейн» об успешной телеведущей. В 2018 году актриса получила роль в сериале «Атланта», названном в честь ее родного города, а в 2019 году попала в актерский состав мини-сериала «Хранители», который опирается на персонажей из графического романа Алана Мура. В 2021 году вышло два проекта с Дедуайлер на второстепенных ролях — сериал «Станция одиннадцать» и фильм Netflix «Тем больнее падать».