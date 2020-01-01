Новый порядок (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мексиканский социальный триллер от каннского лауреата Мишеля Франко. Марианна – девушка из высшего общества, которая готовится к пышной свадьбе. На торжество стекаются все сливки общества мексиканской столицы. Но вдруг на пороге появляется незваный гость. Пожилой мужчина, которого никто не приглашал, просит у хозяев дома крупную сумму денег на операцию жене. Его просьба вызывает разногласия у родственников невесты, в итоге мужчина получает отказ. И очень скоро возвращается с командой вооруженных людей.
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СтранаФранция, Мексика
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD, SD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МФРежиссёр
Мишель
Франко
- НГАктриса
Найан
Гонсалес Норвинд
- ЭМАктёр
Элихио
Мелендес
- МдАктриса
Моника
дель Кармен
- ФКАктёр
Фернандо
Куаутле
- ЛААктёр
Леонардо
Алонсо
- ЭСАктёр
Энрике
Сингер
- ДБАктёр
Диего
Бонета
- ДЯАктёр
Дарио
Язбек Берналь
- МФСценарист
Мишель
Франко
- МФПродюсер
Мишель
Франко
- КВПродюсер
Кристина
Веласко
- МФМонтажёр
Мишель
Франко
- ИКОператор
Ив
Кап