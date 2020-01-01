Новый порядок (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мексиканский социальный триллер от каннского лауреата Мишеля Франко. Марианна – девушка из высшего общества, которая готовится к пышной свадьбе. На торжество стекаются все сливки общества мексиканской столицы. Но вдруг на пороге появляется незваный гость. Пожилой мужчина, которого никто не приглашал, просит у хозяев дома крупную сумму денег на операцию жене. Его просьба вызывает разногласия у родственников невесты, в итоге мужчина получает отказ. И очень скоро возвращается с командой вооруженных людей.



Новый порядок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.