Новый порядок
Wink
Фильмы
Новый порядок
6.72020, Nuevo orden
Фантастика, Драма82 мин18+

Новый порядок (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мексиканский социальный триллер от каннского лауреата Мишеля Франко. Марианна – девушка из высшего общества, которая готовится к пышной свадьбе. На торжество стекаются все сливки общества мексиканской столицы. Но вдруг на пороге появляется незваный гость. Пожилой мужчина, которого никто не приглашал, просит у хозяев дома крупную сумму денег на операцию жене. Его просьба вызывает разногласия у родственников невесты, в итоге мужчина получает отказ. И очень скоро возвращается с командой вооруженных людей.

Новый порядок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Мексика
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb