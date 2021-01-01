Фильм После Янга

Янг — любимая игрушка в семье Джейка — ломается и не подлежит гарантии. Проблема в том, что Янг — это андроид, не отличимый от настоящего человека, и расстаться с ним не так просто. Джейк обещает дочери во что бы то ни стало починить Янга, и пускается в настоящую одиссею по волнам памяти робота, который окажется куда человечнее.



После Янга покупка билетов в кино онлайн