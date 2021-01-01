Фильм После Янга

О фильме
Янг — любимая игрушка в семье Джейка — ломается и не подлежит гарантии. Проблема в том, что Янг — это андроид, не отличимый от настоящего человека, и расстаться с ним не так просто. Джейк обещает дочери во что бы то ни стало починить Янга, и пускается в настоящую одиссею по волнам памяти робота, который окажется куда человечнее.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- КРежиссёр
Когонада
- Актёр
Колин
Фаррелл
- РКАктёр
Ричи
Костер
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- СЧАктриса
Сарита
Чоудри
- АДАктриса
Ава
ДеМэри
- КСценарист
Когонада
- АВСценарист
Александр
Вайнштейн
- ФЭПродюсер
Филипп
Энгелхорн
- БГПродюсер
Бекки
Глупчински
- ККПродюсер
Кэролайн
Каплан
- МУХудожник
Макс
Уиксом
- ДФХудожник
Дэниэл
Филлипс
- АБХудожник
Арджун
Басин
- КМонтажёр
Когонада
- АКомпозитор
АСКА