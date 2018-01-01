Wink
После Янга
Актёры и съёмочная группа фильма «После Янга»

Актёры и съёмочная группа фильма «После Янга»

Режиссёры

Когонада

Kogonada
Режиссёр

Актёры

Колин Фаррелл

Colin Farrell
АктёрJake
Ричи Костер

Ritchie Coster
АктёрRuss
Клифтон Коллинз мл.

Clifton Collins Jr.
АктёрGeorge
Сарита Чоудри

Sarita Choudhury
АктрисаCleo
Ава ДеМэри

Ava DeMary
АктрисаVicky

Сценаристы

Когонада

Kogonada
Сценарист
Александр Вайнштейн

Alexander Weinstein
Сценарист

Продюсеры

Филипп Энгелхорн

Philipp Engelhorn
Продюсер
Бекки Глупчински

Becky Glupczynski
Продюсер
Кэролайн Каплан

Caroline Kaplan
Продюсер

Художники

Макс Уиксом

Max Wixom
Художник
Дэниэл Филлипс

Daniel Phillips
Художник
Арджун Басин

Arjun Bhasin
Художник

Монтажёры

Когонада

Kogonada
Монтажёр

Композиторы

АСКА

ASKA
Композитор