Убийство из будущего (фильм, 2024) смотреть онлайн

Страдающая от странных видений женщина просыпается в параллельной реальности, где ей приходится играть роль своего двойника. Фантастический детектив «Убийство из будущего» — фильм 2024 года о путешествиях по разным мирам.



Кейт глубоко недовольна собственной жизнью. Ее мучают припадки, а психологическое здоровье ухудшается с каждым днем. В своих видениях она сталкивается с женщиной, как две капли воды похожей на нее. Незнакомку зовут Ханна, и она добилась того, о чем Кейт так давно мечтала: стала управляющим менеджером в фармацевтической корпорации. Однажды ночью Кейт чувствует сильное головокружение и теряет сознание, а приходит в себя уже в доме Ханны. Окружающие не видят подвоха, и теперь Кейт нужно не только примерить на себя новую личность, но и расследовать собственное убийство.



