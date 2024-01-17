Вечная жизнь
Wink
Фильмы
Вечная жизнь
4.82022, Broadcast
Фантастика, Фэнтези88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Вечная жизнь (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Корпорация, разработавшая лекарство от смерти, готовится к дальнейшим испытаниям, несмотря на этические вопросы. Фантастическая притча с участием Эрика Робертса.

«Айнок» — уникальный препарат, который избавляет людей от старения и смерти. Те, кто может себе его позволить, начинают новую жизнь, свободную от страхов и полную наслаждений. Однако у этого дара есть обратная сторона. Не каждый готов пожертвовать смертностью, боясь, что без нее жизнь потеряет смысл. Неофициальные клиники распространяют аналоги «Айнока» с непредсказуемыми побочными эффектами. Людей, не принявших лекарство, называют эфемерными, и среди них растет преступность. Фармацевтическая компания проводит бесчеловечные эксперименты над людьми, а искусственный интеллект предсказывает скорую глобальную катастрофу.

Что ждет человечество, познавшее бессмертие, расскажет фильм «Вечная жизнь» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

2.7 IMDb