Вечная жизнь (фильм, 2022) смотреть онлайн

Корпорация, разработавшая лекарство от смерти, готовится к дальнейшим испытаниям, несмотря на этические вопросы. Фантастическая притча с участием Эрика Робертса.



«Айнок» — уникальный препарат, который избавляет людей от старения и смерти. Те, кто может себе его позволить, начинают новую жизнь, свободную от страхов и полную наслаждений. Однако у этого дара есть обратная сторона. Не каждый готов пожертвовать смертностью, боясь, что без нее жизнь потеряет смысл. Неофициальные клиники распространяют аналоги «Айнока» с непредсказуемыми побочными эффектами. Людей, не принявших лекарство, называют эфемерными, и среди них растет преступность. Фармацевтическая компания проводит бесчеловечные эксперименты над людьми, а искусственный интеллект предсказывает скорую глобальную катастрофу.



