Ты умрешь через 6 часов
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Ты умрешь через 6 часов
7.82024, 6sigan hu neoneun jukneunda
Триллер, Фантастика87 мин18+

Ты умрешь через 6 часов (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Девушка встречает странного незнакомца, который предсказывает ее скорую смерть. Теперь у нее совсем немного времени, чтобы определиться, может ли она ему доверять. Фильм «Ты умрешь через 6 часов» — корейский триллер с элементами мистики.

Ли Чжонюн живет одна и много работает, с трудом держась на плаву. Скоро ей исполняется 30 лет, и буквально накануне дня рождения она встречает странного парня по имени Чжуну. Он утверждает, что может видеть будущее, и сообщает, что Чжонюн станет жертвой жестокого убийства через шесть часов. Девушка поначалу не верит незнакомцу, но когда часть его предсказаний начинает сбываться, решает начать поиски своего будущего убийцы. Однако ее друг-детектив предупреждает Чжонюн, что Чжуну опасен.

Чем закончится их странное расследование, расскажет триллер «Ты умрешь через 6 часов» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.0 IMDb