Ты умрешь через 6 часов (фильм, 2024) смотреть онлайн

Девушка встречает странного незнакомца, который предсказывает ее скорую смерть. Теперь у нее совсем немного времени, чтобы определиться, может ли она ему доверять. Фильм «Ты умрешь через 6 часов» — корейский триллер с элементами мистики.



Ли Чжонюн живет одна и много работает, с трудом держась на плаву. Скоро ей исполняется 30 лет, и буквально накануне дня рождения она встречает странного парня по имени Чжуну. Он утверждает, что может видеть будущее, и сообщает, что Чжонюн станет жертвой жестокого убийства через шесть часов. Девушка поначалу не верит незнакомцу, но когда часть его предсказаний начинает сбываться, решает начать поиски своего будущего убийцы. Однако ее друг-детектив предупреждает Чжонюн, что Чжуну опасен.



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