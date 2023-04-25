Война миров: Вторжение (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Новая экранизация знаменитого романа Герберта Уэллса, действие которой разворачивается в Великобритании наших дней. Три молодых астронома отправляются туда, где с Землей столкнулось странное космическое тело. Вскоре они становятся свидетелями вторжения пришельцев с Марса. Людям приходится столкнуться с врагом, который на протяжении долгих лет наблюдал за их развитием с безопасного расстояния, выжидая самый удачный момент для атаки. В сопровождении солдата британской армии главные герои добираются до Лондона, где им предстоит найти способ спасти человечество. Увидеть свежий взгляд на знакомую историю, сделанный со всем уважением к первоисточнику, можно, если смотреть фильм «Война миров: Вторжение» (2021) онлайн на Wink.
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
3.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Джунаид
Сайед
- СГАктёр
Сэм
Гиттинс
- ЛСАктёр
Лео
Стаар
- Актёр
Винсент
Риган
- АФАктёр
Альхаджи
Фофана
- ЛЛАктриса
Лара
Лемон
- КДАктриса
Кэти
ДеКауто
- Ф«Актёр
Фреди
«Круга» Нвака
- РСАктриса
Рози
Стил
- ТДСценарист
Том
Джоллифф
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДПМонтажёр
Джеймс
Пейдж
- НООператор
Нил
Осман
- ФГКомпозитор
Филипе
Гуларт