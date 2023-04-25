Война миров: Вторжение
Wink
Фильмы
Война миров: Вторжение
6.12023, War of the Worlds: The Attack
Фантастика, Триллер83 мин12+

Война миров: Вторжение (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Новая экранизация знаменитого романа Герберта Уэллса, действие которой разворачивается в Великобритании наших дней. Три молодых астронома отправляются туда, где с Землей столкнулось странное космическое тело. Вскоре они становятся свидетелями вторжения пришельцев с Марса. Людям приходится столкнуться с врагом, который на протяжении долгих лет наблюдал за их развитием с безопасного расстояния, выжидая самый удачный момент для атаки. В сопровождении солдата британской армии главные герои добираются до Лондона, где им предстоит найти способ спасти человечество. Увидеть свежий взгляд на знакомую историю, сделанный со всем уважением к первоисточнику, можно, если смотреть фильм «Война миров: Вторжение» (2021) онлайн на Wink.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война миров: Вторжение»