Уровни реальности
Wink
Фильмы
Уровни реальности
7.02024, Levels
Фантастика, Боевик88 мин18+
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Уровни реальности (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Мужчина получает таинственное сообщение от своей девушки, которую убили на его глазах. Она утверждает, что мир устроен не так, как он представлял. Фантастический боевик «Уровни реальности» — фильм о жертвах, на которые нужно пойти ради истинной свободы.

Недалекое будущее. Владелец книжного магазина Джо уже два месяца встречается с девушкой по имени Эш. Когда на очередном свидании она собирается рассказать Джо что-то важное, точный выстрел незнакомца прерывает ее жизнь. Убийца бесследно исчезает, а Джо погружается в депрессию. Но вот однажды он получает от Эш видеосообщение, которое утверждает, что Джо живет в виртуальной реальности, созданной искусственным интеллектом.

Есть ли у Джо шанс попасть в реальный мир и снова увидеть Эш, расскажет фильм «Уровни реальности» (2024), который вы найдете на Wink.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb