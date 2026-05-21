Уровни реальности (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Мужчина получает таинственное сообщение от своей девушки, которую убили на его глазах. Она утверждает, что мир устроен не так, как он представлял. Фантастический боевик «Уровни реальности» — фильм о жертвах, на которые нужно пойти ради истинной свободы.
Недалекое будущее. Владелец книжного магазина Джо уже два месяца встречается с девушкой по имени Эш. Когда на очередном свидании она собирается рассказать Джо что-то важное, точный выстрел незнакомца прерывает ее жизнь. Убийца бесследно исчезает, а Джо погружается в депрессию. Но вот однажды он получает от Эш видеосообщение, которое утверждает, что Джо живет в виртуальной реальности, созданной искусственным интеллектом.
Есть ли у Джо шанс попасть в реальный мир и снова увидеть Эш, расскажет фильм «Уровни реальности» (2024), который вы найдете на Wink.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- АШРежиссёр
Адам
Штерн
- Актриса
Кара
Ги
- ПМАктёр
Питер
Муни
- АААктёр
Аарон
Абрамс
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- Актриса
Аманда
Таппинг
- ДМАктриса
Джейд
Ма
- АХАктёр
Адам
Хертиг
- БВАктёр
Биджей
Верот
- ССАктриса
Сидни
Сабистон
- КДАктёр
Кристиан
Джордан
- ККАктёр
Кевин
Классен
- АШСценарист
Адам
Штерн
- КБПродюсер
Кайл
Борне
- АШПродюсер
Адам
Штерн
- БКХудожник
Брюс
Кук
- АШКомпозитор
Адам
Штерн