Мужчина получает таинственное сообщение от своей девушки, которую убили на его глазах. Она утверждает, что мир устроен не так, как он представлял. Фантастический боевик «Уровни реальности» — фильм о жертвах, на которые нужно пойти ради истинной свободы.



Недалекое будущее. Владелец книжного магазина Джо уже два месяца встречается с девушкой по имени Эш. Когда на очередном свидании она собирается рассказать Джо что-то важное, точный выстрел незнакомца прерывает ее жизнь. Убийца бесследно исчезает, а Джо погружается в депрессию. Но вот однажды он получает от Эш видеосообщение, которое утверждает, что Джо живет в виртуальной реальности, созданной искусственным интеллектом.



Есть ли у Джо шанс попасть в реальный мир и снова увидеть Эш, расскажет фильм «Уровни реальности» (2024), который вы найдете на Wink.

