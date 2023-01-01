Последнее замыкание. Конец света (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

На умирающей Земле девушка пытается обойти систему защиты робота, от которого зависит ее жизнь. Фильм «Последнее замыкание. Конец света» — постапокалиптическая драма из Польши о человечности и надежде.



Недалекое будущее. После разрушительных климатических войн Земля почти уничтожена: города опустели, кто-то покинул планету, а оставшиеся люди были вынуждены бороться за выживание. Ева, вполне возможно единственный человек на планете, живет в небольшом убежище вместе с роботом Артуром. Единственная его задача — защищать базу от внешних угроз. Со временем девушка начинает воспринимать Артура как друга, но тот лишь выполняет возложенные на него обязанности. Однажды Ева ошибается, произнося пароль для входа в убежище, и Артур отказывается ее впускать. Теперь, если Еве не удастся обойти ограничения, ее ждет мучительная смерть.



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