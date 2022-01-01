Поле битвы: Падение мира (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Спецбойцы, рискуя жизнями, пробираются на базу инопланетных монстров, которые вот-вот сотрут с лица Земли человечество. «Поле битвы: Падение мира» — фильм из Китая в жанре боевика, полный экшена и компьютерных спецэффектов.



В 2024 году на Землю нападает армия пришельцев. Их монструозная раса готова истребить человечество и завладеть планетой. Но люди все еще не теряют надежды на победу. Командир одного из отрядов войск обороны Земли решается на опасную миссию. Столкнувшись с бывшим солдатом, который пережил первую встречу с инопланетными захватчиками, он хочет использовать его в качестве проводника в их логово. Так команда храбрецов отправляется в путь, где их ждет немало препятствий. Они обязаны их преодолеть, чтобы спасти мир.



