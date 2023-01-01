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Фильмы и сериалы в жанре Ужасы

Фильмы и сериалы в жанре Ужасы

ФильмыСериалы
Постер к фильму Зло: Новая глава 2024
6.5

Зло: Новая глава

2024, 97 мин
Постер к фильму Синистер. Обитель зла 2024
5.5

Синистер. Обитель зла

2024, 80 мин
Постер к фильму Охота на волков 2024
6.7

Охота на волков

2024, 84 мин
Постер к фильму Вопль 2024
5.9

Вопль

2024, 101 мин
Постер к фильму Психиатрическая больница Конджиам 2018
7.2

Психиатрическая больница Конджиам

2018, 90 мин
Постер к фильму Клаустрофобы: Хижина в лесу 2023
6.3

Клаустрофобы: Хижина в лесу

2023, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Девушка в багажнике 2024
6.9

Девушка в багажнике

2024, 86 мин
Постер к фильму Зубастики. Опасный рейс 2024
5.5

Зубастики. Опасный рейс

2024, 88 мин
Постер к фильму Кресент-Сити 2024
7.4

Кресент-Сити

2024, 102 мин
Постер к фильму Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден» 2024
6.6

Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»

2024, 86 мин
Постер к фильму Мой сосед — монстр 2024
7.2

Мой сосед — монстр

2024, 99 мин
Постер к фильму Экзорцизм Карен Уокер 2018
6.6

Экзорцизм Карен Уокер

2018, 78 мин
Постер к фильму Астрал. Новые души 2022
7.7

Астрал. Новые души

2022, 102 мин
Постер к фильму Плоть 2023
6.7

Плоть

2023, 90 мин
Постер к фильму Операция «Кровавая охота» 2023
6.9

Операция «Кровавая охота»

2023, 90 мин
Постер к фильму За демона извини 2022
7.0

За демона извини

2022, 100 мин
Постер к фильму Вурдалак 2023
5.3

Вурдалак

2023, 90 мин
Постер к фильму Астрал. Игры призраков 2024
5.8

Астрал. Игры призраков

2024, 82 мин
Постер к фильму Магия 1978
6.8

Магия

1978, 99 мин
Постер к фильму Ужасающий 3 2024
7.4

Ужасающий 3

2024, 119 мин
Постер к фильму Ужасающий 2 2022
8.1

Ужасающий 2

2022, 132 мин
Бесплатно
Постер к фильму Белл-Лейк. Озеро демонов 2023
6.9

Белл-Лейк. Озеро демонов

2023, 86 мин
Постер к фильму За гранью З/Л/А 2024
6.0

За гранью З/Л/А

2024, 109 мин
Постер к фильму З/Л/О 94 2021
6.3

З/Л/О 94

2021, 98 мин
Постер к фильму З/Л/О 85 2023
6.1

З/Л/О 85

2023, 106 мин
Постер к фильму З/Л/О 99 2022
6.7

З/Л/О 99

2022, 102 мин
Постер к фильму Раненый олень 2022
4.7

Раненый олень

2022, 86 мин
Постер к фильму Носферату, симфония ужаса 1922
5.9

Носферату, симфония ужаса

1922, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кровные узы 2022
6.5

Кровные узы

2022, 81 мин
Постер к фильму Корабль в Пусан 2022
7.9

Корабль в Пусан

2022, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму История зла 2024
5.6

История зла

2024, 93 мин
Постер к фильму Сиджинн. Книга крови 2023
7.5

Сиджинн. Книга крови

2023, 96 мин
Постер к фильму Первые ведьмы. Потомство 2024
6.9

Первые ведьмы. Потомство

2024, 88 мин
Постер к фильму Трюк 2019
7.8

Трюк

2019, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ночь страха 2023
6.7

Ночь страха

2023, 88 мин
Постер к фильму Судная ночь в Аркадии 2024
7.3

Судная ночь в Аркадии

2024, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Стримеры 2021
6.3

Стримеры

2021, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зловещий свет 2021
8.3

Зловещий свет

2021, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свободное падение 2021
6.8

Свободное падение

2021, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Заговор дьявола 2022
7.5

Заговор дьявола

2022, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму За призрачной дверью 2020
6.6

За призрачной дверью

2020, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Разум 2022
6.3

Разум

2022, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Год 10 2024
6.9

Год 10

2024, 92 мин
Постер к фильму Пустошь тьмы и зла 2020
6.8

Пустошь тьмы и зла

2020, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Прости, Чарли 2023
7.7

Прости, Чарли

2023, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проклятие деревни Инунаки 2019
7.1

Проклятие деревни Инунаки

2019, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Доктор Джекилл 2023
6.8

Доктор Джекилл

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проект «Призрак» 2023
6.7

Проект «Призрак»

2023, 73 мин
Бесплатно