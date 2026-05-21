Прибытие: Новый контакт (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Талантливая ученая спускается в изолированный бункер, чтобы разработать биологическое оружие, способное уничтожить пришельцев, корабли которых появились у земной поверхности. Фантастический хоррор «Прибытие: Новый контакт» — фильм о страхе перед неизвестным с участием Тобина Белла и Тони Тодда.
В небе над крупными городами появились гигантские космические корабли, однако цели их хозяев остаются туманными. О таинственных пришельцах известно лишь то, что они похожи на людей и не могут дышать земным воздухом. Доктор Мишель Райли присоединяется к группе ученых с важной миссией — создать биологическое оружие, которое можно использовать против инопланетян в случае военного конфликта. Каждый ученый работает в собственном бункере и держит связь с коллегами при помощи закрытой от внешнего мира сети. Со временем стресс и изоляция заставляют Мишель сомневаться в собственном рассудке.
Что ожидает ее в уединенном бункере, расскажет фильм «Прибытие: Новый контакт» (2024), доступный на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- БХРежиссёр
Брайан
Хэнсон
- ЧЭАктриса
Челси
Эдмундсон
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- Актёр
Тобин
Белл
- ЧМАктёр
Чед
Майкл Коллинз
- МКАктёр
Мэтт
Кук
- КДАктёр
Каллен
Дуглас
- ШИАктёр
Шариф
Ибрахим
- ЧЛСценарист
Чарльз
Л. Банс
- БХСценарист
Брайан
Хэнсон
- БХПродюсер
Брайан
Хэнсон
- КТПродюсер
Келби
Туэйтс
- ЧЛПродюсер
Чарльз
Л. Банс
- КФПродюсер
Кейли
Фортун
- КТКомпозитор
Келби
Туэйтс