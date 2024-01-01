Кукушка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Молодой человек возвращается в родной дом, где сталкивается с травматичными воспоминаниями и злым духом. Авторский хоррор «Кукушка» — фильм о встрече с прошлым, вдохновленный якутским фольклором.



Андр�ей возвращается в родную деревню, чтобы заново поставить надгробия над могилами родственников, но обнаруживает, что в поселении все поменялось до неузнаваемости. Семейный дом полуразрушен, людей поблизости почти не осталось, а в развалинах когда-то уютной избы поселился старик, который Андрею не очень рад. Много лет назад молодая женщина Сайаана родила неподалеку мертвого ребенка и от отчаяния решила наложить на себя руки. На похоронах она встала из гроба, выместив на окружающих всю свою боль. Теперь дух Сайааны принимается истязать Андрея, но он решает успокоить ее раз и навсегда.



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