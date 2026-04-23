Таинственный лес. Родовое проклятие
Wink
Фильмы
Таинственный лес. Родовое проклятие
7.02025, The Arborist
Ужасы, Триллер99 мин18+

Таинственный лес. Родовое проклятие (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Опытная гербаристка соглашается на необычную работу в поместье нелюдимого старика, скрывающем страшные секреты. Хоррор «Таинственный лес. Родовое проклятие» — фильм 2025 года о борьбе с собственными демонами.

Недавно Элли потеряла новорожденную дочь, внезапно умершую в кроватке. Теперь она пытается оставить эту трагедию в прошлом, тогда как ее старший сын Уайатт уверен, что в произошедшем замешано нечто сверхъестественное. Спустя некоторое время Элли, которая уже давно работает гербаристом, соглашается на проектную работу в просторном имении Артура Рэндольфа, последнего представителя своей фамилии. Но вместо того, чтобы лечить растения, Элли почему-то заставляют заниматья вырубкой здоровых деревьев. Тем временем Уайатта вновь начинают преследовать пугающие видения — совсем как в ту ночь, когда умерла его младшая сестра.

Какие цели преследует Рэндольф на самом деле, расскажет фильм «Таинственный лес. Родовое проклятие», доступный на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb