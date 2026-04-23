Опытная гербаристка соглашается на необычную работу в поместье нелюдимого старика, скрывающем страшные секреты. Хоррор «Таинственный лес. Родовое проклятие» — фильм 2025 года о борьбе с собственными демонами.



Недавно Элли потеряла новорожденную дочь, внезапно умершую в кроватке. Теперь она пытается оставить эту трагедию в прошлом, тогда как ее старший сын Уайатт уверен, что в произошедшем замешано нечто сверхъестественное. Спустя некоторое время Элли, которая уже давно работает гербаристом, соглашается на проектную работу в просторном имении Артура Рэндольфа, последнего представителя своей фамилии. Но вместо того, чтобы лечить растения, Элли почему-то заставляют заниматья вырубкой здоровых деревьев. Тем временем Уайатта вновь начинают преследовать пугающие видения — совсем как в ту ночь, когда умерла его младшая сестра.



Какие цели преследует Рэндольф на самом деле, расскажет фильм «Таинственный лес. Родовое проклятие», доступный на видеосервисе Wink.

