Фильм «Варвар» — напряженный и изобретательный хоррор с Биллом Скарсгардом от режиссера Зака Креггера. Эта работа 2022 года принесла режиссеру репутацию одного из самых смелых авторов жанра. Смотрите фильм «Варвар» в подписке Amediateka на сервисе Wink.



Сюжет начинается с будничной ситуации: девушка приезжает в Детройт в поисках работы и узнает, что снятое ей жилье уже занято. Ситуация кажется неловкой, но не страшной — до поры до времени. Очень скоро становится ясно: дом таит в себе гораздо больше, чем кажется, и за его дверями скрывается нечто, с чем лучше не сталкиваться вовсе. Смотреть фильм «Варвар» интересно, так как он играет с ожиданиями зрителя, превращая простую ситуацию в кошмар, где каждый новый поворот рушит прежние догадки.



Если вам нравятся атмосферные хорроры, где страх рождается из неопределенности, «Варвар» точно стоит вашего вечера. Смотрите фильм «Варвар» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

