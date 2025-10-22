Варвар
О фильме
Фильм «Варвар» — напряженный и изобретательный хоррор с Биллом Скарсгардом от режиссера Зака Креггера. Эта работа 2022 года принесла режиссеру репутацию одного из самых смелых авторов жанра. Смотрите фильм «Варвар» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Сюжет начинается с будничной ситуации: девушка приезжает в Детройт в поисках работы и узнает, что снятое ей жилье уже занято. Ситуация кажется неловкой, но не страшной — до поры до времени. Очень скоро становится ясно: дом таит в себе гораздо больше, чем кажется, и за его дверями скрывается нечто, с чем лучше не сталкиваться вовсе. Смотреть фильм «Варвар» интересно, так как он играет с ожиданиями зрителя, превращая простую ситуацию в кошмар, где каждый новый поворот рушит прежние догадки.
Если вам нравятся атмосферные хорроры, где страх рождается из неопределенности, «Варвар» точно стоит вашего вечера. Смотрите фильм «Варвар» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Рейтинг
- ЗКРежиссёр
Зак
Креггер
- ДКАктриса
Джорджина
Кэмпбелл
- Актёр
Билл
Скарсгард
- Актёр
Джастин
Лонг
- МПАктёр
Мэттью
Патрик Дэвис
- Актёр
Ричард
Брэйк
- КБАктёр
Курт
Браунолер
- ДБАктёр
Джеймс
Батлер
- ССАктриса
Софи
Сёренсен
- РФАктриса
Рэйчел
Фаулер
- ХЭАктёр
Х.Р.
Эспосито
- КНАктриса
Кейт
Николс
- Актриса
Кейт
Босворт
- БДАктриса
Брук
Диллман
- СПАктриса
Сара
Пэкстон
- УГАктёр
Уилл
Гринберг
- ДМАктёр
Дерек
Морс
- ЗКАктёр
Зак
Креггер
- КСАктёр
Калина
Станчева
- ДСАктёр
Джулиан
Станишков
- ЗКСценарист
Зак
Креггер
- КАПродюсер
Крис
Абернати
- Композитор
Анна
Друбич