Маргиналы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Маргиналы
6.72024, Lowlifes
Ужасы80 мин18+
Благополучная семья отправляется на отдых за городом, где сталкивается с местными жителями, которые не рады посторонним. Хоррор «Маргиналы» — фильм о кровавых последствиях социального расслоения.

Супруги Кит и Кэтлин вместе с двумя детьми-подростками отправляются в путешествие по стране в уютном фургончике. Решив устроить обед под открытым небом, они встречают парочку деревенских жителей, которые ищут своего пропавшего родственника. Разговор выходит напряженным, однако заканчивается мирно. Некоторое время спустя семья снова сталкивается с новыми знакомыми на дороге: на этот раз Кит, несмотря на протесты жены, соглашается подбросить их кузена до дома. Скоро эта поездка превратится в кошмар.

Чтобы узнать, кому удастся выжить в предстоящей резне, смотрите фильм «Маргиналы» в подписке Amediateka на Wink.

