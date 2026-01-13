Маргиналы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Благополучная семья отправляется на отдых за городом, где сталкивается с местными жителями, которые не рады посторонним. Хоррор «Маргиналы» — фильм о кровавых последствиях социального расслоения.



Супруги Кит и Кэтлин вместе с двумя детьми-подростками отправляются в путешествие по стране в уютном фургончике. Решив устроить обед под открытым небом, они встречают парочку деревенских жителей, которые ищут своего пропавшего родственника. Разговор выходит напряженным, однако заканчивается мирно. Некоторое время спустя семья снова сталкивается с новыми знакомыми на дороге: на этот раз Кит, несмотря на протесты жены, соглашается подбросить их кузена до дома. Скоро эта поездка превратится в кошмар.



