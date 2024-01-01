Охота на волков (фильм, 2024) смотреть онлайн

Жених и невеста вместе с ее давним другом едут в лесную хижину на охоту, где сталкиваются с давними обидами и ревностью. Но личные конфликты отходят на второй план после нападения стаи волков. Канадский триллер «Охота на волков» — фильм о выживании и человеческих чувствах.



Журналист по имени Нолан много пишет о еде, но не уверен, что способен убить живое существо ради пропитания. Вместе с невестой Софи он едет в хижину посреди густого леса ради вдохновения для статьи об охоте. Они приглашают друга детства Кайла, опытного охотника, согласившегося обучить Нолана азам ремесла. Между Кайлом и Софи когда-то была интрижка, поэтому поездка обещает быть напряженной. Когда Нолан и Кайл отправляются на первую вылазку, на них нападает стая волков. Кайл бросает Нолана в лесу, но Софи убеждает его отправиться на выручку жениху. Теперь им предстоит вступить в схватку с суровыми и беспощадными хищниками.



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