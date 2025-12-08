Тихая ночь, смертельная ночь (фильм, 2025) смотреть онлайн

Парень с темным прошлым надевает костюм Санта-Клауса и идет жестоко наказывать тех, кто плохо себя вел. Фильм «Тихая ночь, смертельная ночь» — переосмысление культового слэшера 80-х о Санте-убийце.



Много лет назад в канун Рождества 8-летний Билли Чапмэн увидел, как с его родителями расправляется уборщик, переодетый в Санта-Клауса. Это было возмездие за смерть дедушки Билли, которого те убили ради денег. Случившееся наносит мальчику непоправимую травму, и теперь каждый раз с приближением Рождества Билли слышит голос уборщика, который призывает его надевать красный костюм и белую бороду и наказывать плохих людей. Когда кровавый ритуал подходит к концу, Билли уезжает прочь и никогда подолгу не остается на одном месте. Но вот однажды он прибывает в городишко под названием Хэккет, где влюбляется в дочку хозяйки магазина подарков. Тем временем в округе появляется таинственный похититель детей, наводящий ужас на местных жителей.



