WinkФильмыТихая ночь, смертельная ночьАктёры и съёмочная группа фильма «Тихая ночь, смертельная ночь»
Актёры и съёмочная группа фильма «Тихая ночь, смертельная ночь»
Актёры
АктёрBilly Chapman
Роэн КэмпбеллRohan Campbell
АктрисаPamela Varo
Руби МодайнRuby Modine
Актёр
Марк ЭчесонMark Acheson
АктёрMr. Sims
Дэвид БраунDavid Lawrence Brown
АктрисаDelphine
Шэрон БэйджерSharon Bajer
АктёрGeoff
Эрик АтхавалеErik Athavale
АктёрMax Benedict
Дэвид ТомлинсонDavid Tomlinson
АктрисаGail Vilmo
Тони РеймерToni Reimer
АктёрElroy