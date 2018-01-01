Wink
Фильмы
Тихая ночь, смертельная ночь
Актёры и съёмочная группа фильма «Тихая ночь, смертельная ночь»

Режиссёры

Майк П. Нельсон

Mike P. Nelson
Режиссёр

Актёры

Роэн Кэмпбелл

Rohan Campbell
АктёрBilly Chapman
Руби Модайн

Ruby Modine
АктрисаPamela Varo
Марк Эчесон

Mark Acheson
Актёр
Дэвид Браун

David Lawrence Brown
АктёрMr. Sims
Шэрон Бэйджер

Sharon Bajer
АктрисаDelphine
Эрик Атхавале

Erik Athavale
АктёрGeoff
Дэвид Томлинсон

David Tomlinson
АктёрMax Benedict
Тони Реймер

Toni Reimer
АктрисаGail Vilmo
Рик Скин

Rick Skene
АктёрElroy

Сценаристы

Майк П. Нельсон

Mike P. Nelson
Сценарист

Продюсеры

Эрик Бернард

Erik Bernard
Продюсер
Скотт Шнейд

Scott Schneid
Продюсер
Джэми Р. Томпсон

Jamie R. Thompson
Продюсер

Монтажёры

Джофф Клейн

Geoff Klein
Монтажёр