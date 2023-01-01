Белл-Лейк. Озеро демонов (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Легенда гласит: кто позвонит в колокол в лесу, тот станет жертвой убийцы с топором. Но реальность оказывается страшнее вымысла. Ироничный хоррор «Белл-Лейк. Озеро демонов» — фильм с Рэнди Кутюром в роли ж�естокого мстителя.
Южная Калифорния. Местечко под названием Белл-Лейк славится мрачной легендой: где-то в здешних лесах стоит колокол, и каждого, кто в него позвонит, убивает маньяк по имени Хэнк. Пятеро студентов едут сюда, чтобы снять документальный фильм и проверить, действительно ли поверье не выдумка. Позвонив в колокол, они и правда встречают Хэнка, однако он оказывается не самой главной угрозой, ведь поблизости открывается портал в ад.
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Информация
Рейтинг
- �КТРежиссёр
Колтон
Трэн
- РКАктёр
Рэнди
Кутюр
- ККАктриса
Кэтлин
Кенни
- РМАктёр
Рейд
Миллер
- КМАктриса
Кэти
Маркс
- ЧБАктёр
Чез
Боно
- КВАктёр
Капри-Антуан
Вайллинкоурт
- ДДАктёр
Дэсент
Дэниэл
- АБАктриса
Алексис
Б. Сантьяго
- БКАктриса
Бэйли
Кастл
- НТАктёр
Ник
Тюрер
- ЛБАктриса
Лола
Бауэр
- МСАктёр
Майкл
Сервантес
- ДДСценарист
Джо
Дэвисон
- ЛДСценарист
Люк
Джентон
- ФБПродюсер
Филлип
Б. Голдфайн
- НТПродюсер
Ник
Тюрер
- КВПродюсер
Курт
Ван Фоссен
- ДБПродюсер
Джеймс
Брюс IV
- ДДПродюсер
Джо
Дэвисон
- ШЯХудожник
Шэйн
Янг
- ЗСОператор
Захари
Сальсман
- АТКомпозитор
Александр
Тейлор