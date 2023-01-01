Белл-Лейк. Озеро демонов (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Легенда гласит: кто позвонит в колокол в лесу, тот станет жертвой убийцы с топором. Но реальность оказывается страшнее вымысла. Ироничный хоррор «Белл-Лейк. Озеро демонов» — фильм с Рэнди Кутюром в роли ж�естокого мстителя.



Южная Калифорния. Местечко под названием Белл-Лейк славится мрачной легендой: где-то в здешних лесах стоит колокол, и каждого, кто в него позвонит, убивает маньяк по имени Хэнк. Пятеро студентов едут сюда, чтобы снять документальный фильм и проверить, действительно ли поверье не выдумка. Позвонив в колокол, они и правда встречают Хэнка, однако он оказывается не самой главной угрозой, ведь поблизости открывается портал в ад.



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