Белл-Лейк. Озеро демонов
Wink
Фильмы
Белл-Лейк. Озеро демонов
6.92023, The Bell Keeper
Ужасы86 мин18+
Можно купить за минуты

Белл-Лейк. Озеро демонов (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Легенда гласит: кто позвонит в колокол в лесу, тот станет жертвой убийцы с топором. Но реальность оказывается страшнее вымысла. Ироничный хоррор «Белл-Лейк. Озеро демонов» — фильм с Рэнди Кутюром в роли жестокого мстителя.

Южная Калифорния. Местечко под названием Белл-Лейк славится мрачной легендой: где-то в здешних лесах стоит колокол, и каждого, кто в него позвонит, убивает маньяк по имени Хэнк. Пятеро студентов едут сюда, чтобы снять документальный фильм и проверить, действительно ли поверье не выдумка. Позвонив в колокол, они и правда встречают Хэнка, однако он оказывается не самой главной угрозой, ведь поблизости открывается портал в ад.

Кто из героев сумеет уцелеть, расскажет фильм «Белл-Лейк. Озеро демонов» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Белл-Лейк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белл-Лейк. Озеро демонов»

Всё