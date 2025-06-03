Паранормальное явление. Шум
О фильме
Страдающая от проблем со слухом девушка разыскивает сестру, которая до исчезновения жаловалась на странные звуки, доносящиеся из квартиры этажом выше. Фильм «Паранормальное явление. Шум» — корейский социальный хоррор о человеческом эгоизме и жестокости.
Чуён — молодая работница фабрики с врожденными проблемами со слухом. Раньше она жила в квартире своей сестры Чухи, но когда та стала регулярно слышать странные звуки, раздающиеся где-то в доме, у них с Чуён начались бесконечные ссоры. Чтобы сохранить хорошие отношения с сестрой, Чуён съезжает с квартиры, но прямо перед своим днем рождения узнает, что Чухи пропала без вести. Чуён начинает поиски сестры, что оказывается непросто. Соседи Чухи не хотят помогать, мужчина из квартиры снизу ведет себя странно и угрожает, а самое главное — новый слуховой аппарат позволяет Чуён услышать странные звуки этажом выше, где уже несколько месяцев никто не живет. Кроме того, девушку начинают мучить кошмары о зле, которое поселилось в этом многоквартирном доме.
СтранаЮжная Корея
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
