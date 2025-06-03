Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
7.42024, Noijeu
Ужасы93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Паранормальное явление. Шум

О фильме

Страдающая от проблем со слухом девушка разыскивает сестру, которая до исчезновения жаловалась на странные звуки, доносящиеся из квартиры этажом выше. Фильм «Паранормальное явление. Шум» — корейский социальный хоррор о человеческом эгоизме и жестокости.

Чуён — молодая работница фабрики с врожденными проблемами со слухом. Раньше она жила в квартире своей сестры Чухи, но когда та стала регулярно слышать странные звуки, раздающиеся где-то в доме, у них с Чуён начались бесконечные ссоры. Чтобы сохранить хорошие отношения с сестрой, Чуён съезжает с квартиры, но прямо перед своим днем рождения узнает, что Чухи пропала без вести. Чуён начинает поиски сестры, что оказывается непросто. Соседи Чухи не хотят помогать, мужчина из квартиры снизу ведет себя странно и угрожает, а самое главное — новый слуховой аппарат позволяет Чуён услышать странные звуки этажом выше, где уже несколько месяцев никто не живет. Кроме того, девушку начинают мучить кошмары о зле, которое поселилось в этом многоквартирном доме.

Сможет ли она разгадать тайну исчезновения сестры, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Паранормальное явление. Шум» онлайн на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb