Паранормальное явление. Шум
Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление. Шум»

Режиссёры

Ким Су-джин

Kim Soo-jin
Режиссёр

Актёры

Ли Сон-бин

Lee Seon-bin
АктрисаJoo-yeong
Чон Ин-нён

Jeon Ik-ryeong
АктрисаJeong-in
Ким Мин-сок

Kim Min-seok
АктёрGi-hoon
Рю Гён-су

Ryoo Gyeong-soo
АктёрJoong-shim
Хан Су-а

Han Soo-ah
АктрисаJoo-hee
Пэк Чу-хи

Baek Joo-hee
АктрисаApartment community chairwoman
Ким Гён-нён

Kim Gyeong-ryong
АктёрSecurity guard
Хан Чхор-у

Han Cheol-woo
АктёрDetective Kim
Чхве Ын-гён

Choi Eun-gyeong
АктрисаManagement office
Ли Е-джун

Lee Ye-joon
АктёрPrevious apartment 604 resident
Ан Сок-хён

An Seok-hyeon
АктрисаYeon-woo

Сценаристы

Ким Су-джин

Kim Soo-jin
Сценарист
Квон Сон-хви

Kwon Seong-hwi
Сценарист

Продюсеры

Со Ён-джу

Seo Yeong-joo
Продюсер
Чхве Джин

Choi Jin
Продюсер

Художники

Хон Су-хи

Hong Soo-hee
Художница