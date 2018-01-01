Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление. Шум»

WinkФильмыПаранормальное явление. ШумАктёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление. Шум»
Режиссёры
Актёры
АктрисаJoo-yeong
Ли Сон-бинLee Seon-bin
АктрисаJeong-in
Чон Ин-нёнJeon Ik-ryeong
АктёрGi-hoon
Ким Мин-сокKim Min-seok
АктёрJoong-shim
Рю Гён-суRyoo Gyeong-soo
АктрисаJoo-hee
Хан Су-аHan Soo-ah
АктрисаApartment community chairwoman
Пэк Чу-хиBaek Joo-hee
АктёрSecurity guard
Ким Гён-нёнKim Gyeong-ryong
АктёрDetective Kim
Хан Чхор-уHan Cheol-woo
АктрисаManagement office
Чхве Ын-гёнChoi Eun-gyeong
АктёрPrevious apartment 604 resident
Ли Е-джунLee Ye-joon
АктрисаYeon-woo