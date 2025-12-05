Клык 2: Город волков (фильм, 2025) смотреть онлайн

Бывший коп-кинолог становится главной целью для преступного картеля, который видит в нем главного врага. «Клык 2: Город волков» (2025) — криминальный боевик с Аароном Экхартом, в котором его герой может положиться только на своего четвероногого друга.



После трагического столкновения с преступным картелем бывший полицейский Джейк Россер, работавший в кинологическом отделе, наслаждается семейной идиллией вместе с женой, ребенком и любимыми собаками. Однажды вечером, отправившись с супругой на ужин, он узнает, что дома начался пожар. Когда они возвращаются, на них нападает незнакомец, но Джейку с женой и сыном удается спастись. Однако мощный взрыв уничтожает их дом, а из всех собак выживает только немецкая овчарка по кличке Аргос. Теперь Джейку нужно понять, кто открыл на него охоту, и нанести упреждающий удар, прежде чем станет слишком поздно.



Какие испытания ожидают их с Аргосом, расскажет фильм «Клык 2: Город волков». Смотреть боевик можно на нашем видеосервисе Wink.

