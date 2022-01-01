Астрал. Новые души (фильм, 2022) смотреть онлайн
7.72022, Kalian pantas mati
Ужасы102 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Сюжет
Старшеклассник Ракка обладает сверхъестественным даром видеть души умерших. Когда он переходит в новую школу, его начинает преследовать призрак таинственной девушки. Парню удается выяснить, что она мстит своим обидчикам за буллинг. Вскоре он понимает, что её сила растёт, и теперь призрак хочет забрать души всех школьников.
Астрал смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
4.0 КиноПоиск
5.4 IMDb