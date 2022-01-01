Астрал. Новые души (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Старшеклассник Ракка обладает сверхъестественным даром видеть души умерших. Когда он переходит в новую школу, его начинает преследовать призрак таинственной девушки. Парню удается выяснить, что она мстит своим обидчикам за буллинг. Вскоре он понимает, что её сила растёт, и теперь призрак хочет забрать души всех школьников.



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